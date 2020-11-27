Тест: Хорошо ли Вы знаете голливудских звезд

Раньше актеры и актрисы считались небожителями. Зрители восхищались ими, писали любовные письма, посвящали им стихи и песни. Голливудские звезды тщательно оберегали личную жизнь от поклонников, сохраняли внешний лоск.
Сегодня ситуация вкорне изменилась. Люди в подробностях узнают о скандалах и разборках между голливудскими звездами. Все их достижения и провалы публикуются в СМИ и активно обсуждаются в обществе.
Хорошо ли вы знаете о личной жизни заокеанских знаменитостей? У какого актера шестеро детей? А кто был назван в честь итальянского художника и изобретателя XV века? Проверьте свои знания о голливудских звездах на сайте "Дни.ру"!
Популярные темы форума
У мужа не стоит
Собака
Заниматься любовью при ребенке
Противный привкус
Не туда
Наказали дочь ремнём.
Хочу ребёнка
Диего ушел в вечность
Как понравится грузину?
Как перестать ненавидеть женщин?