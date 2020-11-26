Боль невыносимая: сердце Цискаридзе разрывается из-за внезапной смерти в семье

Николай Цискаридзе поделился печальной новостью с поклонниками. Артист балета сообщил, рассказал, что не стало кошки, которую он обожал.



Для большинства любителей животных домашний питомец – член семьи. Николай Цискаридзе оплакивает четвероногого друга, который стал для него очень близким и родным.

Премьер "Большого театра" чувствует пустоту и не знает, как ему быть дальше без пушистой Тяпы.

"Впервые потерял роднулю", – поделился танцор. Артист добавил, что 2020 год стал годом тяжелых потерь. Из жизни ушли его близкие, друзья, коллеги. А теперь не стало и любимой питомицы, без нее опустел дом.

Подписчики поддержали звезду. Они отметили, что прекрасно понимают эмоции и чувства знаменитости, поскольку и им приходилось переживать подобное. "Боль невыносимая", "Как грустно", "Крепитесь. Они всегда уходят тогда, когда мы не готовы", – высказались фолловеры.

Напомним, ранее ректор академии Вагановой в Санкт-Петербурге рассказал о том, как относится к критике в соцсетях. По словам Николая Цискаридзе, он пытается сдерживаться и не вступать в споры. Но если человек переходит грань и пишет откровенные оскорбления, то звезда балета удаляет хама его и блокирует.

"Уже давно живу по принципу: "Мне все равно, что вы обо мне думаете, я не думаю о вас вовсе", – заявил артист.