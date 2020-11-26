Боль невыносимая: сердце Цискаридзе разрывается из-за внезапной смерти в семье

Премьер "Большого театра" чувствует пустоту и не знает, как ему быть дальше без пушистой Тяпы.
"Впервые потерял роднулю", – поделился танцор. Артист добавил, что 2020 год стал годом тяжелых потерь. Из жизни ушли его близкие, друзья, коллеги. А теперь не стало и любимой питомицы, без нее опустел дом.
Подписчики поддержали звезду. Они отметили, что прекрасно понимают эмоции и чувства знаменитости, поскольку и им приходилось переживать подобное. "Боль невыносимая", "Как грустно", "Крепитесь. Они всегда уходят тогда, когда мы не готовы", – высказались фолловеры.
Напомним, ранее ректор академии Вагановой в Санкт-Петербурге рассказал о том, как относится к критике в соцсетях. По словам Николая Цискаридзе, он пытается сдерживаться и не вступать в споры. Но если человек переходит грань и пишет откровенные оскорбления, то звезда балета удаляет хама его и блокирует.
"Уже давно живу по принципу: "Мне все равно, что вы обо мне думаете, я не думаю о вас вовсе", – заявил артист.
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