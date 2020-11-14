"Сделал из урны и корзины цветов икебану": Цискаридзе странно обошелся с прахом умершей матери

Женщина умерла после перенесенного инсульта в возрасте 62 лет в московской больнице. Тот период Николай вспоминает как один из самых тяжелых в своей жизни.
Ламара Николаевна всю жизнь посвятила сыну. Об отце будущий артист балета ничего не знал. Николай Цискаридзе считает, что у мамы с отцом, скорее всего, была случайная связь.
Имя родителя танцор узнал в 25 лет. К тому времени мужчины уже не было в живых. Об отце артисту рассказала мамина сестра. Оказывается, он знал этого человека, и даже много раз с ним общался. Он был родным братом соседки семьи Николая Цискаридзе.
Мать танцора умирала в столице. По словам знаменитости, последние слова женщины были очень смешными. Ламара Николаевна попросила, чтобы ее не хоронили в красном гробу. Артист вспомнил, что они с маминой лучшей подругой пришли в морг на Пироговке и увидели, что на ногтях его родительницы свежий лак.
Женщина два месяца провела в больнице и один в реанимации. Выяснилось, что за два дня до смерти мать Николая Цискаридзе дала взятку медикам, и ей ночью сделали маникюр. Она сказала, что не может лежать в гробу неприбранная.
Мать танцора хотела быть похороненной в Грузии. Артист отметил, что похоронить родительницу оказалось непросто: из-за путаницы в документах он долго доказывал, что он ее единственный наследник. Дома он сделал из урны и корзины цветов икебану. По словам Николая Цискаридзе в ютуб-шоу "А поговорить?" Ирины Шихман, когда люди узнавали, как он обошелся с прахом матери, падали в обморок.
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