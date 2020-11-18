"Люблю": Цискаридзе отправил прощальное послание Виктюку

Вчера не стало великого Романа Виктюка. Театральный режиссер скончался на 86-ом году жизни. Ранее сообщалось, что причиной смерти стал инсульт. Николай Цискаридзе посвятил Роману Григорьевичу пост на своей странице в социальной сети.

Ректор Академии Вагановой назвал 2020 год "годом глобального передела мира и потерь". Он упомянул, что вчера "российская культура понесла еще одну серьезную утрату". Артист балета также написал, что слов у него нет, но есть "любовь и воспоминания, которые будут жить в сердце вечно". Цискаридзе завершил текст публикации словом "люблю".

Подписчики бурно отреагировали на текст. Под постом звезды балетной сцены оставлено огромное количество комментариев с соболезнованиями и теплыми словами в адрес режиссера. Многие написали, что прочувствовали всю боль, которая накопилась в сердце Николая. "Уходят таланты, я даже ахнула", "Как-то уже нет слов... Вечная память легендарному режиссеру", "Да, 20-й – ураган", – восклицают подписчики.

Напомним, Роман Виктюк родился во Львове в 1936 году. Уже с 70-х он работал в разных театрах Москвы, ставил спектакли. В 1988 году режиссер поставил один из самых знаменитых спектаклей на сцене театра "Сатирикон" – "Служанки", где все роли сыграли мужчины. Спустя три года спектаклем "М.Баттерфляй" был открыт Театр Романа Виктюка. На счету Романа Григорьевича более 250 постановок в России, Украине, Италии и других странах.

27 октября появилась новость о том, что Роман Виктюк госпитализирован с коронавирусом. Режиссер шел на поправку, его смерть стала полной неожиданностью для всех.





