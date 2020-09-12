"Этот день посвящен Иосифу Кобзону": Розенбаум почтил память артиста на боксерском ринге

Накануне день рождения народного певца и политика его близкие друзья отметили на одной из спортивных площадок Подмосковья. Стоит отметить, что Иосиф Кобзон был зачинщиком подобного праздника. Такие мероприятия остались с тех времен, когда артист еще был депутатом Госдумы – от Агинского Бурятского округа, а потом – и от всего Забайкальского края.

Иосиф Кобзон лично занимался организацией праздника силы и мужества. Народный артист предпочитал не только смотреть на то, как молодые спортсмены борются за главный титул, но и самостоятельно принимать участие в различных соревнованиях.

Исполнитель испытывал страсть к боксу, но всегда попадал на борьбу. Его любовь к боевым видам спорта была обусловлена стальным характером и внутренним мужеством, которые никогда не покидали маршала эстрады.

С юности Иосиф Кобзон даже участвовал в республиканских – он жил тогда на Украине – соревнованиях. А потом, уже перебрался на ринги Москвы. Нельзя недооценивать вклад исполнителя в развитие бокса в нашей стране.

Народный артист лично привозил знаменитых спортсменов, даже Олимпийских чемпионов на соревнования по боксу. Благодаря труду Иосифа Давыдовича и в поселке Агинское турнир обрел масштабы страны.

Сейчас спортивные соревнования, посвященные Кобзону, проводят в городе Одинцово Московской области. С 7 по 12 сентября на площадке появилось 177 спортсменов из 28 регионов.

Главными зрителями стали именитые артисты – близкие друзья Иосифа Кобзона. Так, Александр Розенбаум произнес несколько фраз, которые также объясняли и подчеркивали: почему эти состязания славятся своим "спортивно-музыкальным" названием.

"Сегодня у нас с вами соревнования по боксу, посвященные памяти Иосифа Кобзона, И здесь все понятно, потому что Иосиф Кобзон – это мужество и сила", – заметил Александр Яковлевич.

Как и завещал маршал эстрады, в этот вечер было много золотых наград и всеми любимой музыки. Звучали песни коллег Иосифа Давыдовича. В том числе, в исполнении Сергея Мазаева.