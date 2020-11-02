Она в коме? Близкие рассказали о состоянии попавшей в секту звезды 90-х

О госпитализации Светланы Владимирской сообщалось две недели назад. Тогда зараженную коронавирусом певицу доставили в одну из больниц Красноярска. Спустя некоторое время состояние звезды 90-х якобы ухудшилось.
По словам друга Светланы Алексея Рагса, она чувствует себя хорошо, а новости о коме – ложь. Владимирская на самом деле находится в больнице. Сейчас экс-знаменитость идет на поправку. Она шутит и смеется, отметил мужчина.
Бывший муж певицы Евгений Конильцев-Быстринский не стал скрывать, что у Светланы были проблемы со здоровьем, но в настоящий момент "она пришла в себя". Вместе с тем близкие Владимирской отрицают, что у нее COVID-19. По их словам, певица не заражалась коронавирусом.
Напомним, артистка была популярной в 1990-х годах благодаря хитам "Мальчик мой" и "Дави на газ". Но продолжать музыкальную карьеру она не стала. Светлана переехала в Красноярский край, обосновавшись в небольшой деревне.
Там Владимирская стала последовательницей основателя религиозного движения "Церковь последнего завета" Виссариона. Лидеры секты были задержаны осенью этого года.
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