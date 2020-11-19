"Мама или лошадь?": Собчак с ослиной мордой ошарашила семью

Ксения Собчак надела костюм осла и шокировала членов семьи. Ее маленький сын Платон и муж Константин Богомолов остались под сильным впечатлением от увиденного.

Ксения Собчак растит вместе с супругом очаровательного наследника Платона. На днях мальчику исполнилось четыре года. Звездная мать решила устроить сюрприз на семейном празднике и выступить в роли аниматора. Телеведущая нарядилась в ростовую куклу осла из мультфильма "Бременские музыканты" и вышла поздравлять сына с днем рождения.

Константин Богомолов записал происходящее на камеру. Когда Ксения Собчак вошла в комнату к родственникам с ослиной мордой, ее супруг потерял дар речи. Мужчина истерически хохотал – он не ожидал увидеть возлюбленную в таком необычном костюме. Маленький Платон скорее испугался, чем развеселился. Ребенок не узнал персонажа, в образ которого перевоплотилась теледива, и с трудом признал родную мать. "Это мама или лошадь?", – спросила Ксения у именинника.

Ксения Собчак исполнила песню из мультфильма и преподнесла сыну подарок в красивой упаковке. Им оказалась укулеле – маленькая четырехструнная гитара. Несмотря на то, что ребенок не умеет играть на этом музыкальном инструменте, он остался доволен выбором матери.

Телеведущая разместила видео в инстаграм-канале, чтобы подписчики оценили ее ослиное амплуа. "Ксюша, самоиронии вам не занимать", "Шедевр", "Смотрю с улыбкой до ушей", "Костюм бомба", – написали фанаты Ксении Собчак.