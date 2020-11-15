Племянница известного актера влипла в скандал с наследством

Родственница короля эпизодов Александра Числова столкнулась с критикой в свой адрес. Народ обвинил Светлану Андрианову в том, что она якобы не оказывала должного ухода за звездным дядей, преследуя корыстные цели.



С тех пор, как публика узнала о тяжелом состоянии актера, на женщину обрушились нападки. Александр Числов умер в прошлом году. У него осталась пожилая мама, за которой присматривал отец Светланы Андриановой.

На днях женщина сообщила об исчезновении бабушки. Тогда нее обвинили в пиаре на трагедии и стремлении завладеть квартирой покойного дяди, которую он продал. Против племянницы Александра Числова ополчился брат Владимир.

Светлана Андрианова опровергла обвинения в свой адрес. Она сообщила, что когда артисту понадобились деньги, он продолжал жить в квартире со своими друзьями. Незадолго до смерти, по словам женщины, актер жил у матери больше месяца. Потом родительница якобы попросила его уйти, и Александру Числову пришлось перебраться в гостиницу в Калужской области, из которой племянница его забирала.

Светлану очень обижает тот факт, что бабушка чуть ли не обвиняет ее в мошенничестве. Она хотела бы мирного решения этой истории, ведь Валентина Александровна ей родной человек.

Напомним, Александр Числов – актер театра и кино, наиболее известный по эпизодическим ролям в более чем 250 кинофильмах. Артист умер 29 августа 2019 года на 55 году жизни. Тогда говорили, что причиной его смерти стало обострение пневмонии. Племянница же уверяла, что он скончался от СПИДа. Сам Александр Числов перед смертью нездоровый вид объяснял тем, что выпивает.

