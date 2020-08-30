Останки актера из "Папиных дочек" хотят выкопать из могилы

Артист Александр Числов похоронен в городе Юхнове Калужской области, но родственников усопшего это не устраивает. Они хотят положить урну с прахом актера в другое место.



Могила актера эпизодических ролей находится в населенном пункте, где живет его мать. Родные покойного артиста недовольны этим обстоятельством, поэтому хотят сменить место захоронения Александра Числова.



Хороший друг и коллега усопшего Денис Сердюков рассказал, что делом заведует Светлана, которой Числов приходился дядей. В настоящее время женщине не хватает документов, чтобы перезахоронить прах артиста по закону. Когда все бумаги будут готовы, племянница Александра планирует переместить его останки на Николо-Архангельское кладбище в Балашихе.

Александр Числов умер 29 августа 2019 года от пневмонии в возрасте 54 лет. Незадолго до смерти у артиста обнаружили ВИЧ-инфекцию. Кроме того, на фоне алкогольной зависимости у него развилось психическое расстройство. За годы жизни Числов снялся в более 150 кинокартинах, реализовав себя ярким актером эпизодов.

Напомним, что родственники актера устроили разборки из-за наследства. Александр завещал квартиру племяннице, но его мать пыталась оспорить решение покойного в суде, так как ей негде жить. Адвокат наследницы Александра Числова предложил ей два варианта развития событий: или предложить матери покойного финансовую помощь, или обеспечить место жительства в Калужской области.