"Не выдержало сердечко": Наташа Королева в шоке от последствий "кровавых" телешоу

После того, как Армен Джигарханян умер, среди знаменитостей стало популярным высказываться об усопшем актере. Супруга стриптизера Сергея Глушко поделилась с подписчиками своего инстаграм-канала фотографией, на которой изображен покойный артист, а также она и Александр Олешко. В дополнение к кадру Наташа Королева написала свои мысли по поводу траурного события.
"Не выдержало сердечко... конечно, оно билось бы дольше, если бы не эти "кровавые" телешоу", – сообщила исполнительница хита "Желтые тюльпаны". Женщина уверена, что постоянные скандалы вокруг личной жизни артиста отрицательно повлияли на его состояние здоровья. Певица охарактеризовала покойного как потрясающего человека и прекрасного актера. Жизнь мужчины она посчитала продолжительной и сложной.
По заявлению звезды герои актера по-прежнему живут в сердцах людей, несмотря на то, что Армен Джигарханян умер. Его роли и режиссерские постановки Наташа Королева считает выдающимися, феноменальными.
Подписчики и поддержали певицу, выразив в комментариях соболезнования и печаль. Тех пользователей Сети, которые были не согласны со словами Наташи Королевой, раскритиковали преданные поклонники творчества народного артиста. Россияне скорбят об утрате великого артиста и поддерживают о нем светлую память.
Напомним, что Армен Джигарханян умер в больнице, где лежал из-за проблем с почками. Мужчина любил жизнь и надеялся справиться с тяжелым недугом.
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