"Вместе купались в море": известная певица поделилась интимными деталями встречи с Джигарханяном

Бывшей солистке поп-группы "Блестящие" Юлии Ковальчук удалось провести целый день с известным актером. Знаменитостей свел их общий друг на отдыхе в Испании. "Мы вместе купались в море, точнее, мы купались, а он важно и степенно сидел на стульчике и разглядывал проплывающие на горизонте яхты", – поведала певица.
Ковальчук рассказала, что в тот день была смущена и горда одновременно. Певица назвала Джигарханяна глубоким, мудрым и ранимым человеком. Она отметила, что актер обладал "фантастическим чувством юмора", чего так не хватает многим людям сегодня. "Великий артист! Великий человек!", – заключила звезда.
Напомним, о смерти всеми любимого актера театра и кино сообщили утром в субботу. Армену Джигарханяну было 85 лет. В последние дни знаменитость сильно болела. "Там были необратимые процессы", – сообщил журналистам близкий друг артиста Артур Согомонян.
По мнению поклонников, здоровье артиста подорвала череда скандалов, связанных с его третьей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Отметим, что экс-супруга посещать панихиду не планирует. В беседе с корреспондентом "Дни.ру" пианистка объяснила, что хочет запомнить артиста живым, здоровым и веселым.
Церемония прощания с Арменом Джигарханяном состоится 17 ноября в Московском драматическом театре. Проводить артиста в последний пусть смогут все желающие. Похоронен артист будет на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой, которая умерла в 1987 году.
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