Звезда "Пацанок" махнула рукой на родную мать: Она опозорила меня

Костья Купер – одна из ярких участниц пятого сезона шоу "Пацанки". Девушка рассказала журналистам о смене имени, непростых отношениях с матерью и многочисленных татуировках на теле.

Когда-то Костья Купер была Викторией Беляевой, но однажды она решила начать жизнь с чистого листа, сменив основные паспортные данные. Сначала девушка хотела взять имя Костя, но сотрудники УФМС не разрешили ей использовать мужское имя. Тогда она придумала его женский вариант.

После участия в шоу "Пацанки" Костья планирует изменить свою жизнь. Она решила отказаться от алкогольных напитков, привести себя в хорошую форму, а также открыть магазин. Девушка была бы счастлива, если бы ей удалось обеспечить финансами сестру.

Но матери Купер помогать не намерена. Она считает, что ее родительница упустила множество шансов изменить свою жизнью. Девушка слишком часто видела свою мать в нетрезвом состоянии.

"Ее появление на проекте было неискренним, я не знаю, для чего она приезжала. Она опозорила меня и себя", – сказала Костья.

На теле девушки более ста татуировок. Первый рисунок на теле появился, когда ей было 15 лет. Большинство из татуировок весьма особенные. Например, на Купер написано следующее: "Некому верить", "Воспоминания никогда не умирают", "Бездушный". Также на теле Костьи можно увидеть дату рождения бабушки и ник лучшего друга.