"Для семьи смерть Софии оказалась выгодна": сенсационное заявление любовника дочки Конкина

Телеканалы продолжают муссировать смерть молодой дочери актера Владимира Конкина Софии. На сей раз отличился Первый канал. В студии обсуждать кончину 32-летней женщины пришли не только директор артиста, но и ее любовник, который заявил, что семье выгодна ее смерть.

София Конкина умерла в конце сентября. Женщина, будучи в нетрезвом состоянии, отправилась в бассейн. В какой-то момент она пошла ко дну. Прибывшие медики смогли ее откачать и доставить в больницу, но там вскоре она и умерла. У Софии осталась дочь Алиса. Ей 11 лет. Сейчас ее взял на поруки дядя, старший брат Софии, Святослав.

Он хотел взять ее под опеку, но возникли сложности. Его супруга Елена по видеосвязи объяснила, в чем дело. Оказывается, Алису пока не получается удочерить из-за того, что семья живет за границей. У их детей иностранные паспорта, что только усложняет дело. Но зато, по словам невестки актера, в Санкт-Петербурге есть очень хорошая семья, готовая принять Алису.

Впрочем, на шоу появился адвокат бывшего мужа Софии, отца Алисы. Выяснилось, что мужчина, которого зовут Руслан, находится в розыске по уголовному делу, поэтому он не может заботиться о дочери, однако ему небезразлична ее судьба. По словам юриста, как только мужчина разберется со всеми своими проблемами, то он объявится в жизни Алисы.

Зато в студии был любовник Софии Михаил Серов. Он высказал сенсационную мысль: "Для семьи смерть Софии оказалась выгодна, потому что никто уже не помнит, кто такой Конкин. Нарисовался отличный информационный повод. Теперь Конкин везде: в Интернете, на телевидении, в любой газете. Все вспомнили о нем!"

Как ни странно, судя по комментариям в Сети, многие зрители солидарны с Серовым. Подавляющее большинство негативно относится к Владимиру Конкину, считая его самолюбивым человеком, интересующимся только собой и своим успехом, и холодным отцом. По их логике, только поэтому у артиста не сложились отношения ни с одним из трех своих детей.