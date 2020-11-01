"Запустили конвейер": экс-супруга Григорьева-Апполонова показала округлившийся живот

Еще зимой бывшая возлюбленная солиста "Иванушек" Мария обнародовала фотографии с новорожденным наследником. Накануне стало известно, что 35-летняя супруга игрока баскетбольного клуба "Зенит" снова находится в интересном положении.

Новоиспеченный муж Марии Банковой лично сообщился радостную новость в социальных сетях. Баскетболист Андрей Зубков объявил, что их семью больше нельзя назвать маленькой. Однако пара все еще не раскрыла пол будущего ребенка.

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Видимо экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова даже не успела оправиться от предыдущих родов. Ведь актрисе объявили очередной срок: ребенок появится на свет в феврале.

Многочисленная аудитория мгновенно разделилась на два лагеря. Одни понадеялись, что Мария станет мамой девочки. Напомним, на данный момент она воспитывает троих сыновей.

Другие же были удивлены столь быстрым развитием событий и отпустили непристойные шутки в адрес модели.

"С этим спортсменом запустили конвейер по производству детей? Справитесь с двумя малышами?", – поинтересовались комментаторы.

Звезды не стали реагировать на возгласы поклонников, но отметили, что рождение еще одного ребенка только укрепит их брак. Ни для кого не секрет, что о романтических отношениях Банковой и Зубкова поговаривали очень давно.

Артистка предпочитала скрывать новые отношения и не делилась подробностями из личной жизни. Спустя некоторое время Григорьев-Апполонов сам вышел на связь с подписчиками и признался – в его семье действительно были проблемы.

