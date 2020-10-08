"Так же ее люблю": Андрей Григорьев-Апполонов не может забыть бывшую жену

Андрей Григорьев-Апполонов дал свежее большое интервью, в котором рассказал о личной жизни и переживаниях.



Певец признался, что все еще любит бывшую жену. 50-летний солист группы "Иванушки International" отметил, что мать его сыновей дорога ему. Об этом и многом другом артист рассказал в интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на "России-1".

Рыжий из "Иванушек" поведал, что в юности был беззаботным и влюбчивым, у него было множество романов. Он родился в Сочи, там же выучился на педагогическом факультете, а потом переехал в Москву.

В 18-летнем возрасте он влюбился в бывшую солистку группы "А-студио" Полину Гриффис, которая была на год младше его. Она ездила с гастролями в варьете Лаймы Вайкуле и однажды навестила Сочи. Их чувства оказались взаимны, но у танцовщицы была строгая мать, которая выступила против этих отношений.

Как-то в Москве Гриффис проводила кастинг в театре, и певец решил испытать судьбу. Конечно, его взяли в труппу. Романа у них не сложилось, но зато Андрей всерьез задумался о творческом поприще.

Уже после того, как группа "Иванушки" стала популярной, Григорьев-Апполонов сошелся с Марией Лопатовой. Однако через пять лет они расстались. У девушки произошел выкидыш, и быть вместе стало невыносимо.

После этого артист начал жить с Марией Банковой, которая родила ему сыновей. Семья просуществовала 17 лет, но в прошлом году распалась. "Я Машу так же люблю, она остается дорогим мне человеком", – поделился певец.

Он отметил, что развод проходил спокойно, только дети очень переживали. Но и тут он справился – артист ведь педагог по образованию. Он смог все уладить.