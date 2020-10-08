Звезда "Уральских пельменей" круто изменила свою жизнь

В конце прошлого года артистка заявила, что уходит из шоу "Уральские пельмени". В начале 2020-го она на несколько месяцев уехала в Америку, чтобы стать писательницей.
В Санкт-Петербурге прошла презентация ее книги "Не говори мужчинам нет". То, что происходит в ее жизни теперь, Юлии Михалковой очень нравится. Она призналась, что сегодня может назвать себя уверенным человеком. Но так было не всегда. По словам актрисы, перемены в ее жизни наступили тогда, когда она отказалась произносить шесть запретных фраз.
"Первая: "Это невозможно", – отметила знаменитость. Юлия Михалкова заявила, что у нее все изменилось, когда она перестала принимать важные решения по вечерам. Теперь артистка делает это только утром, хорошо выспавшись. Остальные фразы звезда шоу "Уральские пельмени" выдавать не стала.
Ранее Юлия Михалкова делилась своими впечатлениями от творческого процесса: Она рассказывала, что в США вывела три правила, которые помогают сохранять вдохновение. Во-первых, надо больше спать. Во-вторых, нужно гулять. И третье – нельзя отвлекаться.
Отметим, что многие поклонники раскритиковали экс-участницу шоу "Уральские пельмени" за ее внешний вид. Некоторым показалось, что она увеличила губы. "Зачем портить такую красоту? Губы реально очень большие!" – отметил один из подписчиков. Юлия Михалкова оправдалась, заявив, что это всего лишь оптическая иллюзия.
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