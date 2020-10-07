Лолита сильно изменилась после борьбы с коронавирусом

Накануне Лолита опубликовала видеообращение в своем инстаграм-аккаунте. Артистка сообщила подписчикам, что сделала стрижку: модное каре. Милявская решилась на преображение из-за концерта, который состоится на этой неделе.
Певица опечалена, что организаторы рано закрыли продажу билетов из-за пандемии коронавируса. Согласно действующим правилам, зал должен быть заполнен наполовину. Зрителям будут предоставляться маски, отметила Лолита.
Самой артистке в ближайшем будущем коронавирус не страшен, поскольку уже перенесла его. Милявская была удивлена, когда узнала о наличии антител в ее организме, который, очевидно, боролся с COVID-19 незаметно. "Так что, если что, целоваться со мной можно!", – пошутила она.
Пользователи Сети отметили, что певица очень похорошела. "Очень классная стрижка! Мастеру – респект", "Вы помолодели!" – высказались подписчики. Есть и те, кто не оценил изменения во внешности Лолиты: "Жалко, что сделали стрижку, у вас такие шикарные волосы".
Напомним, недавно поклонники также заметили, что артистка похудела. Милявская сбросила около 20 килограммов. Лолита рада, что концертные наряды теперь стали ей по размеру.
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