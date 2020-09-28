Все в шоке: бывший муж Лолиты Милявской показал новое лицо на скандальном шоу

Несколько месяцев назад бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов попал в аварию, в которой сильно разбился. Мужчина рассказал о том, как восстанавливался, и ответил на слухи, что якобы к этому инциденту могла быть причастна артистка.

Дмитрий Иванов появился в студии передачи "Звезды сошлись" с изменившимся лицом. И в этом нет ничего удивительного, ведь ему пришлось пережить несколько операций. По словам бывшего мужа Лолиты Милявской, ему еще предстоят хирургические вмешательства. "После несчастного случая не удалось полностью восстановить лицо. У меня еще остались гематомы. Было 12 переломов, глаз не было видно, нос просто отсутствовал. Хрящ был поломан. Поставили штыри, я дышал через рот. Пять дней не мог встать. Передних зубов сейчас вообще нет – хожу с капой", – рассказал Дмитрий Иванов.

Он рассказал, что ему даже показывали видео с операций, однако это зрелище оказалось не для слабонервных. По признанию мужчины, он посмотрел первые несколько минут, а потом все остальное на быстрой перемотке. "Тебе разрезают лазером вот так, и щека просто отваливается... Делает тут надрезы, и верхнюю губу выворачивают и надевают тебе на голову", – поделился подробностями экс-супруг артистки, отчего все гости в студии начали морщиться, а некоторые и вовсе впали в шок.

Дмитрий Иванов признался, что был как суповой набор, похудев на восемь килограммов, потому что питался через трубку. "Если бы мне не вставили титановые подложки под глаза, то я бы на 80% потерял зрение. Правый глаз до сих пор до конца не могу закрыть", – сообщил мужчина.

Впрочем, у него были переломы не только на лице, но и ребер, большой берцовой кости, который, кстати, не сразу обнаружили, в результате чего у мужчины деформировалась стопа.

Дмитрий Иванов не стал рассказывать, как он угодил в аварию, но прямо заявил, что к этому инциденту его бывшая жена Лолита Милявская отношения не имеет. "Был несчастный случай. Пока идет следствие, я не могу сказать, что случилось", – объяснил мужчина.