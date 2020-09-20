Минус 20 килограммов: Лолита продолжает утягивать свое тело

Скандальный развод с игроком в сквош пошел на пользу Лолите Милявской. Народная артистка шокировала многочисленных поклонников очередными изменениями во внешности. На этот раз певица и вовсе исхудала.

Публика недоумевает, как Лолите удалось за несколько месяцев скинуть лишний вес и омолодиться. Стоит отметить, что Милявская признает кардинальные перемены и вовсю хвастается новым образом.

Еще одна новость, повергшая в шок слушателей певицы, касается ее личной жизни. По словам самой артистки, на ее горизонте появился новый возлюбленный.

Избранник Милявской – зрелый и состоятельный мужчина, предпочитающий оставаться в тени своей спутницы.

В то время как Лолита профессионально скрывает своего ухажера, пользователи социальной сети не могут сдержать эмоций в личном блоге звезды.

Ярые фанаты певицы моментально разделались на два лагеря. Одни поддержали солистку и умоляли поделиться методами похудения.

Другие же попросили Лолиту остановиться и не доводить себя до анорексии.

Подписчики Милявской уверены, что резкое похудение певицы вызвано серьезными проблемами со здоровьем.

"Прекратите обтягивать себя пестрыми костюмами, а займитесь здоровьем! Диеты ни к чему хорошему не приведут. Можете посадить почки, печень и сердце", – комментаторы встревожены истощенным видом артистки.

Милявская не стала реагировать на критичные заявления и анонсировала концертную программу. Теперь Лолита нацелена радовать своих фанатов многочисленными выступлениями и дальнейшими преображениями.