Минус 20 килограммов: Лолита продолжает утягивать свое тело

Публика недоумевает, как Лолите удалось за несколько месяцев скинуть лишний вес и омолодиться. Стоит отметить, что Милявская признает кардинальные перемены и вовсю хвастается новым образом.
Еще одна новость, повергшая в шок слушателей певицы, касается ее личной жизни. По словам самой артистки, на ее горизонте появился новый возлюбленный.
Избранник Милявской – зрелый и состоятельный мужчина, предпочитающий оставаться в тени своей спутницы.
В то время как Лолита профессионально скрывает своего ухажера, пользователи социальной сети не могут сдержать эмоций в личном блоге звезды.
Ярые фанаты певицы моментально разделались на два лагеря. Одни поддержали солистку и умоляли поделиться методами похудения.
Другие же попросили Лолиту остановиться и не доводить себя до анорексии.
Подписчики Милявской уверены, что резкое похудение певицы вызвано серьезными проблемами со здоровьем.
"Прекратите обтягивать себя пестрыми костюмами, а займитесь здоровьем! Диеты ни к чему хорошему не приведут. Можете посадить почки, печень и сердце", – комментаторы встревожены истощенным видом артистки.
Милявская не стала реагировать на критичные заявления и анонсировала концертную программу. Теперь Лолита нацелена радовать своих фанатов многочисленными выступлениями и дальнейшими преображениями.
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