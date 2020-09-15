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Шоу-бизнес

"Богиня": похудевшая Лолита вызвала восторг

Лолита Милявская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лолита Милявская успешно борется с лишним весом. Она поразила поклонников точной фигурой.
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Звезда опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото с празднования юбилея медиаменеджера Армана Давлетярова. На светском мероприятии певица блистала в черном платье, подчеркнувшем ее осиную.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Стройная фигура 56-летней Лолиты Милявской вызывает зависть у ровесниц, а у поклонников – восхищение. Ведь за год после расставания с мужем Дмитрием Ивановым исполнительница сбросила уже больше 20 килограммов. Певица гордится своим достижением и надевает на выходы в свет обтягивающие фигуру наряды.

Фолловеры осыпали знаменитость комплиментами. "Лолушка, роскошно выглядишь!", "Статуэточка!", "Лолик, ты просто огонь", "Господи, Богиня", "Красавица наша", – высказались пользователи соцсети.

Ранее Лолита Милявская призналась, что смогла похудеть благодаря помощи эндокринолога. Она обратилась за медицинской помощью как раз после скандального разрыва с супругом. Звезда получила советы по питанию и восстановлению своего здоровья.

Отметим, бывший муж Лолиты Милявской сейчас тоже работает над своим преображением. В мае он получил серьезные травмы, из-за которых ему пришлось прекратить тренировки. Теперь же мужчина начал активно заниматься.

Автор: 15 сентября 2020, 14:27 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Королева фриков: Лолите Милявской – 55

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