"Врете!": зрители в ярости из-за победы 91-летней участницы в шоу "Голос.60+"

На шоу "Голос.60+" разгорелся громкий скандал. Бывшая сотрудница научной библиотеки победила в суперфинале третьего сезона проекта потомственного профессионального артиста Петра Таренкова с разницей 60 на 40 процентов голосов. Это не устроило многих. пользователей Сети.
Публика возмутилась, что мол, бабушку вывели в победители из жалости. По их мнению, в шоу "Голос.60+" были более достойные вокалисты.
"При всем уважении к бабушке: Петр Таренков – победитель! Врете! Не держите народ за дураков. Мы все слышим и видим. Нельзя так!", "Разочарование очередное...", "Подыграли очевидно", "На жалость надавили, но это не профессионально, конечно, Таренков победитель!" – высказались россияне. Критики уверены, что победа Дины Юдиной – игра на чувствах людей.
Как писали "Дни.ру", 14 лет своей жизни пенсионерка посвятила библиотечному делу. Пять лет звезда шоу "Голос 60+" была заведующей книгохранилища, три года работала социологом, служила старшим инженером. 15 лет жизни Юдина была адвокатом, который в свободное время водит экскурсии. 91-летняя россиянка любит вязать, пишет песни и стихи. Дина Ивановна ведет активный образ жизни – ходит на фитнес и в бассейн.
Популярные темы форума
Лиона чего ты хочешь? Чего ты добиваешься?
Вопрос мужчинам
Помойка
А может включить Нагорный Карабах в состав России?
Пулеметчица
Белая раса вымирает
Тут обитает конченный маньяк и извращенец
Длинные ногти у девушки это красиво?
Как вы относитесь к людям с нетрадиционной ориентацией?
Будет ли война?