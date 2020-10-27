Неожиданно: вид изменившейся Бабкиной потряс россиян

Певица разместила в своем инстаграм-аккаунте серию снимков с прогулки. На них она, облаченная в яркий желтый костюм, навестила соседей, которые разводят коз. "Чудесная пора золотой осени располагает к семейным прогулкам!" – подписала фото Надежда Бабкина.
Пользователи соцсети отметили, что без макияжа 70-летняя звезда выглядит восхитительно. "Вот это настоящая Бабкина, а не та, что с фильтрами и фотошопом", "Красавица!", "Молодец, Надя! Так держать! Пример для подражания!" – отметили фолловеры.
Примечательно, что совсем недавно подписчики знаменитости критиковали ее за улучшение внешности с помощью пластических операций. Они отмечали, что Надежда Бабкина стала выглядеть неестественно. "Что-то вы себя совсем перекроили!" – негодовали хейтеры. Теперь же, показав себя в натуральном виде, артистка собрала массу комплиментов.
Напомним, ранее Надежда Бабкина переболела коронавирусом. Она очень тяжело переносила коварный недуг. К счастью, все обошлось. После госпитализации внимание к ее персоне даже возросло. Певица стала просто нарасхват на различных ток-шоу и у рекламных компаний.
Отметим, что за последнее время коронавирусом переболели многие знаменитости – Анита Цой, Михаил Мишустин, Татьяна Навка. А вот сатирик Анатолий Трушкин и сын известного диктора Светланы Моргуновой с инфекцией справиться не смогли.
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