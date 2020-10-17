Вскрылись странные отношения Бабкиной с внуками

Накануне любимица публики решила порадовать пользователей социальной сети "Инстаграм" совместной фотографией с наследниками. Помимо трогательного снимка, поклонники звезды получили весьма странный факт из жизни их кумира.
Выяснилось, что Надежда Бабкина не позволяет внукам называть себя бабушкой. Вместо традиционного обращения к близкой родственнице они вынуждены использовать имя певицы.
По словам Бабкиной, она лично пыталась отучить внуков от этой странной привычки. Но все старания звезды увенчались провалом.
"Внуки называют меня по имени – Надя. Когда Георгий был совсем маленький, я попыталась ему втолковать: -Ты мне внук, а я – твоя бабушка", – написала эстрадная певица.
Сам же Георгий признается, что он был бы рад называть свою родственницу бабушкой, однако имя "Надя" намного проще и короче. Бабкина посетовала, что внуки слишком часто слышат, как посторонние люди обращаются к ней по имени.
Артистка перестала задумываться об этом уже очень давно. Надежда Бабкина заверила, что ей безразлично, как именно к ней будут обращаться родственники.
Многочисленная аудитория певицы была шокирована данным заявлением. Подписчики предположили, что таким образом Бабкина пытается казаться моложе даже перед внуками.
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