С сыном Сафронова случилось ужасное в туалете: Весь аэропорт был в красных лужах

Стоит отметить, что на курорте пианист отдыхал на полную катушку. В сутки парень отдавал порядка 250 тысяч рублей за номер, а на аэродром его сопровождал целый кортеж во главе с лимузином. Впрочем, возвращение в Россию стало для Луки Затравкина настоящим испытанием.
Сын Никаса Сафронова заказал для себя VIP-сопровождение, однако остался недоволен сервисом. Сотрудник, который был вместе с пианистом, случайно уронил пакет с товарами из дьюти-фри и разбил бутылку дорогого алкоголя. Это оказался клубничный ликер, который артист купил для своего друга. "Весь аэропорт был в красных лужах", – заявил парень.
Однако на этом злоключения Луки Затравкина не закончились. Молодой человек отправился в уборную, однако выбраться оттуда самостоятельно не смог. Как выяснилось позднее, в помещении просто заклинило двери. Сыну Никаса Сафронова долго не могли помочь, пока парня случайно не узнал сотрудник таможни, сообщает РИА "ФАН".
Но и на этом для Луки Затравкина все не закончились. Во время прохождения таможни датчик отреагировал на багаж пианиста – оказалось, что его чемоданы превысили уровень радиации. 250-килограммовый наследник Никаса Сафронова не на шутку перепугался. К счастью, тревога оказалась ложной.
Популярные темы форума
Жизнь заканчивается после 30
Ты патриот России?
Гименопластика
Шо за форум
В чем смысл бабников?
Швондер и Людка
почему женщины не стареют красиво
русские мужчины не самые красивые
Возьмут ли в жены девушку бу?
Не выходите замуж на козерога