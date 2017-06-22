Меньшов обиделся на Крючкову на всю жизнь

Светлана Крючкова дала откровенное интервью. Актриса призналась, что режиссер Владимир Меньшов обиделся на нее "на всю жизнь".

Сегодня, 22 июня, отмечает свой день рождения актриса Светлана Крючкова. Артистка не скрывает, что за долгие годы работы в театре и кино она со многими коллегами испортила отношения, немало актеров и режиссеров обижены на нее. "Если у меня с кем-то испортились отношения, значит, это люди, совершенно противоположные мне. Я не отношусь к ним уважительно. Никогда не мщу. Так что в этом смысле прощаю", – отметила Крючкова.

Так, на нее затаил обиду режиссер Владимир Меньшов. "В свое время я была вынуждена отказаться от картины "Москва слезам не верит". Меньшов три дня уговаривал, после чего обиделся на всю жизнь. У меня не было детей, я еще жила в общежитии и как раз в тот момент собиралась на съемки фильма "Пани Мария". Я дала слово режиссеру Наташе Трощенко, что сыграю главную роль, и не могла его нарушить. Хотя уже тогда понимала, что картина Меньшова будет более громкой. Ну, а если бы я ему дала слово и его бы предала? Чего тут обижаться?!" – рассказала актриса.

По словам Крючковой, она должна была сыграть роль, которая впоследствии досталась Ирине Муравьевой. При этом Светлана отметила, что питает к прославленному режиссеру только самые теплые чувства. "Я отношусь к Меньшову очень уважительно, он нравится мне и как режиссер, и как актер. Тем не менее до сих пор на меня обижен. Я его очень люблю, ценю как творческую личность, он абсолютно неординарный человек и круто отличается от всех режиссеров, начиная с первых своих работ", – цитируют Светлану Крючкову "Аргументы и факты".

При этом актриса когда-то раскритиковала комедию Меньшова "Ширли-мырли". "Я была членом жюри фестиваля, на который он привозил "Ширли-мырли", и голосовала против картины. Я не была председателем, мой голос не был решающим, там все были категорически против этого фильма, но почему-то объектом своей обиды он выбрал именно меня. А я считаю, что это неудача Меньшова", – выразила свое мнение актриса.