Меньшов обиделся на Крючкову на всю жизнь
Сегодня, 22 июня, отмечает свой день рождения актриса Светлана Крючкова. Артистка не скрывает, что за долгие годы работы в театре и кино она со многими коллегами испортила отношения, немало актеров и режиссеров обижены на нее. "Если у меня с кем-то испортились отношения, значит, это люди, совершенно противоположные мне. Я не отношусь к ним уважительно. Никогда не мщу. Так что в этом смысле прощаю", – отметила Крючкова.
Так, на нее затаил обиду режиссер Владимир Меньшов. "В свое время я была вынуждена отказаться от картины "Москва слезам не верит". Меньшов три дня уговаривал, после чего обиделся на всю жизнь. У меня не было детей, я еще жила в общежитии и как раз в тот момент собиралась на съемки фильма "Пани Мария". Я дала слово режиссеру Наташе Трощенко, что сыграю главную роль, и не могла его нарушить. Хотя уже тогда понимала, что картина Меньшова будет более громкой. Ну, а если бы я ему дала слово и его бы предала? Чего тут обижаться?!" – рассказала актриса.
По словам Крючковой, она должна была сыграть роль, которая впоследствии досталась Ирине Муравьевой. При этом Светлана отметила, что питает к прославленному режиссеру только самые теплые чувства. "Я отношусь к Меньшову очень уважительно, он нравится мне и как режиссер, и как актер. Тем не менее до сих пор на меня обижен. Я его очень люблю, ценю как творческую личность, он абсолютно неординарный человек и круто отличается от всех режиссеров, начиная с первых своих работ", – цитируют Светлану Крючкову "Аргументы и факты".
При этом актриса когда-то раскритиковала комедию Меньшова "Ширли-мырли". "Я была членом жюри фестиваля, на который он привозил "Ширли-мырли", и голосовала против картины. Я не была председателем, мой голос не был решающим, там все были категорически против этого фильма, но почему-то объектом своей обиды он выбрал именно меня. А я считаю, что это неудача Меньшова", – выразила свое мнение актриса.
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