Сябитова закрутила роман с участником шоу "Давай поженимся!"

58-летняя телесваха не замужем. Личная жизнь Розы Сябитовой не сложилась: она пережила два развода. Она решила пообщаться с подписчиками своего инстаграм-аккаунта и ответила на вопрос о своих любовных отношениях.
Телезвезду спросили, пыталась ли она искать свою любовь с помощью программы "Давай поженимся!". Она ответила положительно, но уточнила, что каждый раз отношения заканчивались неудачно.
Об одной из встреч, о которых сообщила ведущая, уже известно. На шоу в 2008 году Роза Сябитова познакомилась со вторым мужем Юрием Андреевым. Он пришел в качестве жениха к одной из участниц, но после съемок попросил номер телефона у знаменитости.
Уже через три месяца после знакомства пара узаконила свои отношения, и их не смутила разница в возрасте. Избранник был моложе возлюбленной на десять лет. Но через два года выяснилось что Юрий систематически избивал теледиву. В итоге они развелись.
Напомним, первым мужем звезды стал Михаил Сябитов. Влюбленные поженились в 1983 году, а через шесть лет
совместной жизни у них родился сын Денис. А уже в 1992-м на свет появилась Ксения. Супруг Розы Сябитовой умер от инфаркта спустя год после рождения дочери. После трагедии она долго не могла строить отношения.
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