"Я пахала с утра до ночи!": вдова Караченцова требует пенсию в 150 тысяч рублей

Вдова актера Николая Караченцова за спиной имеет огромный жизненный опыт. На протяжении всего своего пути она трудилась не покладая рук, и не только для себя самой, но и во благо родных и близких. И теперь звезда считает, что государство должно вернуть ей долг. Она заявила, что заслужила пенсию в размере 150 тысяч рублей.

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