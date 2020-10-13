"Я пахала с утра до ночи!": вдова Караченцова требует пенсию в 150 тысяч рублей

Сейчас актриса получает обычную пенсию и надбавку – 30 тысяч рублей – за звание заслуженной артистки России. С предложением платить актрисе побольше денег ранее выступил Никас Сафронов. Звезда поддержала его идею.
Жизнь семьи Караченцова и Поргиной круто изменилась в 2005-м году, когда у актрисы умерла мать, а потом в роковую аварию попал супруг. С 2010 года артистка решила полностью посвятить себя семье. Она ушла из театра и до конца дней Николая Караченцова была рядом с ним – возила на реабилитации, занималась упражнениями, восстанавливала его, общалась с прессой. Он не дожил до своего 74-летия один день, и ушел 26 октября 2018 года.
После предложения Сафронова повысить Поргиной пенсию многие раскритиковали актрису, считая такой доход безосновательным и неоправданно высоким, а ее тщеславной. При этом Людмила Поргина знает, на что бы она потратила названную сумму. Деньги не валялись бы у нее почем зря. Часть пенсии она откладывала бы на отдых в Турции или Париже. Сейчас она живет довольно скромно, пишет "Собеседник". Актриса не покупает дорогих украшений и не шикует.
"Я пахала с утра до ночи, играла на утренниках, вечером – на взрослых спектаклях. Пела, танцевала!" – приводит издание ее слова.
Людмила Поргина участвовала во всех самых знаменитых постановках "Ленкома" – Тиль", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Юнона и Авось", "Шут Балакирев".
Интересно, что сам Николай Караченцов всегда говорил: "Артист должен быть голодным. Как только кто-то скажет, что сыграл все, что хотел, – это конец".
Популярные темы форума
Не глотает
жена изнасиловала батарею
Умерла 19-летняя дочь
Опрос! Где бы вы жили?
Новый подарок дедушке Путлеру
Турция хочет захватить Израиль!
какие мужики сейчас в моде?
Что думаете по поводу астрологов, нумерологов, гадалок, психологов? К кому обращались и какие впечатления?
Вы верите в мистику?
День рождения володи