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Бесстыдство не знает границ: Кравец возмущена назначенной Поргиной пенсией в 150 тысяч

Бесстыдство не знает границ: Кравец возмущена назначенной Поргиной пенсией в 150 тысяч

Людмила Поргина. Фото:www.legion-media.ru
Людмила Поргина участвовала во всех самых знаменитых постановках "Ленкома" – Тиль", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Юнона" и "Авось", "Шут Балакирев". Но с 2010 года она посвятила себя семье. А сегодня от мэра столицы ежемесячно получает по 30 тысяч доплат к своей пенсией – за звание Заслуженной артистки. Это кажется справедливым. Но вот прозвучавшее предложение назначить ей пенсию в 150 тысяч многих возмутило.
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В России почти 50 миллионов пенсионеров. Большинство из них получают страховые (трудовые) пенсии. Но есть целый ряд категорий, которым положены персональные пенсии. Например, пенсия космонавта составляет от 165 до 255 тысяч рублей в месяц. Размер их пенсии равен 55% от зарплаты на момент прекращения работы.

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 Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

Самый известный художник России Никас Сафронов считает, что пенсии в 150 тысяч рублей достойна и Людмила Поргина. "Она заслужила и такую пенсию и надбавку к ней своим трудом, – считает Никас. – Она прекрасная актриса, снялась в десятке фильмов, много играла в театре, радовала зрителей. К тому же она была преданной женой великого актера. Держала его на плаву долгие годы. Караченцов тяжело болел, но она была рядом. А вы попробуйте хотя бы пару лет провести рядом с тяжело больным человеком: лечить его, возить по врачам, заниматься с ним".

Назначенная Сафроновым пенсия Поргиной возмутила певицу и актрису Алену Кравец. "Бесстыдство не знает границ, – возмущена светская львица. – В не самой богатой стране, где многие люди сводят концы с концами, где люди умудряются жить и растить детей на 20-30 тысяч в месяц говорить про пенсии в 150 тысяч просто неприлично. Если Никас Сафронов хочет, то из своих миллионов может приплачивать Людмиле Поргиной, но не требовать для нее 150 тысяч от государства. К тому же она – человек далеко не бедный, есть квартиры в разных странах, загородные дома, сын хорошо зарабатывает. Пусть бы лучше сердобольный Сафронов подумал о забытых и несчастных ветеранах сцены. Например о слепой Валентине Малявиной, которая уже почти 20 лет живет в закрытом пансионате".

Автор: 12 октября 2020, 10:29

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