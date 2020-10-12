Трясущаяся Бабкина дерзко ответила известной певице

Надежда Бабкина разоткровенничалась. "Казачка Надя" рассказала о том, как встретилась с известной певицей, которая ей сделала неожиданное предложение. А та с достоинством отказалась.

Мало кто знает, что Надежда Бабкина не только поет и руководит, но и пишет книги. Авторству артистки принадлежит творение "Модная, народная". Одна из глав этого произведения посвящена легендарной исполнительнице Людмиле Зыкиной. Надежда Бабкина призналась, что все время старалась быть у нее на глазах, заявить о себе. "Безумно хотелось быть ею замеченной ", – объяснила артистка.

И вот однажды ее желание сбылось. Людмила Зыкина предложила прослушать ее вместе с только что созданным ею коллективом "Русская песня". "Сказать, что мы волновались – не сказать ничего. Чтобы произвести впечатление, разучили все самые сложные композиции. Мы поем, трясемся, как осиновые листы. Зыкина слушает внимательно, смотрит изучающе, а на лице ни одной эмоции. Я с нее тоже глаз не свожу", – рассказала Надежда Бабкина.

После выступления она подошла к Людмиле Зыкиной, и та предложила ей поговорить наедине. Когда они остались вдвоем, легендарная артистка сообщила, что Надежда Бабкина и ее коллектив выступили "неплохо". По признанию певицы, она и сама понимала, что они спели хорошо, но "не высший пилотаж". "Я прекрасно осознавала, что нам не хватает ни опыта, ни знаний, ни понимания. Потому скупую оценку Зыкиной приняла как должное", – отметила Надежда Бабкина.

И тут Людмила Зыкина выступила с предложением: отдать ей "девочек", чтобы они были у нее на подпевках на "сольниках". "А я из тебя сделаю человека", – пообещала артистка. "Вы не представляете, как мне стало страшно", – призналась Надежда Бабкина. Она объяснила, что испытывала страх потому, что была вынуждена отказать Людмиле Зыкиной.

Услышав отрицательный ответ, та спросила, не боится ли она ее. Надежда Бабкина улыбнулась и снова сказала "нет". "А у самой губы дрожат, руки трясутся! Надо знать, какое Зыкина имела воздействие на людей благодаря своей мощной энергии", – сообщила Надежда Бабкина.

После этого эпизода Людмила Зыкина, встречаясь с ней, показывала пальцем и говорила: "Видите, она меня не боится!", в результате чего окружающие гомерически хохотали.