"Вас просили дома сидеть": Бабкина взбесила поклонников

Эстрадная певица Надежда Бабкина долго ждала собственного юбилейного концерта. Ведь сначала проведение выступлений было запрещено, а потом артистку и вовсе сразил смертельный вирус.
Народная любимица несколько дней подряд находилась в коме, пытаясь побороть заморскую заразу. Правда, никакие жизненные тяготы не смогли остановить Бабкину.
Несмотря на бушующую пандемию коронавируса, Надежда Георгиевна собрала близких друзей и коллег на грандиозное мероприятие.
По словам народной артистки, к этому дню она готовилась слишком долго, чтобы отменять все в последний момент. Напомним, что с начала марта шоу откладывалось.
Посетили долгожданное событие Николай Басков, Елена Малышева, Нелли Кобзон и другие представители российского шоу-бизнеса.
Однако не все поклонники остались довольны поведением звезды. Фанаты осудили Надежду Бабкину и напомнили о приказе мэра Москвы.
"Решила, вероятно, опять впасть в кому. Тех, кому за 65, просили дома сидеть. Но певица устраивает юбилей. Отряд самоубийц в сборе", – отметили комментаторы.
Сама же артистка не стала отвечать на критику со стороны подписчиков и только добавила, что теперь она несказанно счастлива. Бабкиной удалось не только справиться с обширной пневмонией, но и доказать большинству граждан, что коронавирус на самом деле существует.
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