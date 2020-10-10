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Шоу-бизнес
Бабкина промотала на юбилее полмиллиона рублей

Бабкина промотала на юбилее полмиллиона рублей

Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Банкет с участием знаменитостей обошелся певице в кругленькую сумму. Надежда Бабкина отметила 70-летие с размахом, но экономно.
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Знаменитости любят устраивать в свою честь праздники и зачастую тратят на них баснословные деньги. Торжественные мероприятия в мире шоу-бизнеса измеряются не в тысячах, а в миллионах рублей, поскольку такие события требуют крупных финансовых вложений.

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 Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

Прошедший юбилей Надежды Бабкиной оценили очевидцы. Аналитики отметили, что народная артистка России решила сократить расходы на праздник, потратив всего половину миллиона рублей, благодаря которой состоялся банкет. Коллеги звезды на торжества такого характера спускают в 6-10 раз больше средств.

Эксперты подчеркнули, что выступающие на сцене гости не получили огромных гонораров, их устроила символическая плата "по дружбе". На украшение помещения Надежда Бабкина не раскошелилась. Не было элитных интерьеров, декораций из драгоценных камней и живых цветов, зон с современной развлекательной программой.

Напомним, что юбилей звезды прошел 19 марта, но из-за пандемии его празднование было перенесено на 30 сентября. Артистка отметила 70-летие в музыкальном театре фольклора "Русская песня". Мероприятие проводили Мария Шукшина и Андрей Мерзликин. Надежда Бабкина пела и энергично танцевала в ярких нарядах перед приглашенными гостями.

Автор: 10 октября 2020, 20:07 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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70-летняя Бабкина задрала ногу у всех на глазах

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