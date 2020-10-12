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Шоу-бизнес

"Мы стирали марлевые подгузники": Гарик Сукачев о нелегкой семейной жизни

Гарик Сукачев. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многие фанаты считают Гарика Сукачева идеальным семьянином и примером для подражания. Ведь через несколько лет артист вместе со своей супругой отметит 40-ю годовщину со дня свадьбы.
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В жизни Гарика Сукачева были и невероятные взлеты, и болезненные падания. В одном из интервью музыкант признался, что не всегда мог похвастаться идеальными отношениями и беззаботной жизнью.

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Вырос будущий артист в подмосковной деревне Мякинино. Тогда родители Сукачева не могли себе позволить роскошных палат в местных роддомах. Поэтому мама Гарика пошла рожать в соседний город пешком совершенно одна.

По словам музыканта, уже в то время было понятно, что его ждет долгая и нелегкая жизнь, наполненная успехом и разочарованием. О деньгах тоже речи и не шло. Ведь у артиста так рано появилась собственная семья, что он еще не успел встать на ноги в музыкальной индустрии.

Гарик Сукачев рассказал, что ему помогали "бизнесмены" того времени. Да и самому певцу приходилось работать в две смены, чтобы как-то прокормить жену и новорожденного наследника.

"Саня родился в 1985 году, ребенок перестройки. Мы стирали марлевые подгузники. Спали по очереди. Я ненавидел свою работу, но вынужден был терпеть", – признался музыкант.

Если верить заголовкам журналистов, то Гарик Сукачев действительно был отличным отцом, правда слегка "сумасшедшим". Видимо, артист несколько раз подавал дурной пример своим детям.

Несмотря на то, что музыкант уже 38 лет не расстается со своей супругой, он отметил, что в его жизни были и другие женщины, в которых он даже влюблялся.

Однако Гарик четко дал понять, что не стоит путать любовь и кратковременную влюбленность, которая приходит в любом возрасте.

Автор: 12 октября 2020, 04:00 Источник: 7дней.ru ✓ Надежный источник
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