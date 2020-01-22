"Ну вот и все": отвергнутый сын Николая Цискаридзе сбегает из России навсегда

В декабре юноша заявил, что его избил шоумен Стас Барецкий, и врачи якобы обнаружили у него "рак желудочка мозга". Непризнанный сын Николая Цискаридзе собирался судиться, чтобы заставить артиста балета платить за лечение.
Но Тимур Акперов заявил, что в суд пойти не может, потому что мать уничтожила все документы. "Ну вот и все. Я не смогу подать документы в суд. Мать взяла и сожгла в туалете все собранные документы для подачи в суд на установление отцовства! С трудом собирал, таскался туда-сюда с адвокатом", – цитирует актера Teleprogramma.pro.
После череды скандалов, связанных с установлением отцовства Николая Цискаридзе, молодой человек решил вернуться из России на родину. По его словам, через две недели он навсегда улетает в Баку.
Напомним, резонансная история началась осенью прошлого года. Тогда Тимур Акперов провозгласил себя внебрачным сыном Николая Цискаридзе. Парень ссылался на документы, найденные у матери, и внешнее сходство с артистом балета.
Молодой человек приехал в Москву, потребовал встречи с предполагаемым знаменитым отцом и проведения теста на ДНК. Тимур Акперов уверял, что не преследовал никаких корыстных целей в отношении Николая Цискаридзе.
Популярные темы форума
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Историк Соколов
Хватит ныть про СССР
про климакс
Надо улучшать демографию
Михаил Мишустин
КРАХ!!!
Уже начать бояться?!