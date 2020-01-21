"Пингвин Меладзе": звезду "Бэтмена" сравнили с российским певцом

Звезду "Бэтмена" Колина Фаррела сравнили с певцом Валерием Меладзе. Россиянам показалось, что знаменитости похожи.

Голливудская знаменитость сыграет в новом фильме по комиксам компании DC. Режиссеры пригласили его на роль главного антагониста Бэтмена – Пингвина. Этот персонаж – пухлый человек маленького роста, известный любовью к птицам, являющийся гангстером и вором.

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Актера засняли в перерыве на съемочной площадке. Фаррел облачен в удобную спортивную одежду. На нем темные штаны с синими лампасами, серо-голубая футболка, черная толстовка и песочного цвета ботинки. Знаменитость попала в объектив камеры во время похода за кофе. В руках он держит два пластиковых стакана.

Авторы паблика Geeks Empire в социальной сети "ВКонтакте" опубликовали снимки. Они подписали материал так: "Колин Фаррел где-то в перерывах между съемками нового "Бэтмена". Напомним, актер исполнит роль Пингвина. Или это Валерий Меладзе?"

Читатели страницы согласились, что российская и зарубежная знаменитости похожи. Фанаты популярной киносаги принялись подшучивать над звездами: "Небесаааа, мои обетованные (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Это точно Меладзе", "Когда сделал сто шагов назад тихо на пальцах, но папарацци все равно услышали и догнали", "Колин "Пингвин Меладзе" Фаррел", "Ничего себе! Действительно похож. Может, Пингвин споет в фильме про цыганку Сэру?"