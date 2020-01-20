"Голос и руки разъезжаются": Макаревич нализался коньяка прямо перед выходом на сцену

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Выступать не хочу": тяжелобольной Губин сделал важное заявление
Она там черная и влажная: раскрыт интимный секрет Пугачевой
"Срам выпятила": прикрывшуюся лоскутом ткани Бузову закидали камнями
Стало известно о ликвидации мужа больной раком Заворотнюк 8 января
Сыну Фриске устроили кровавую резню на день рождения
партнеры
Понедельник 20 января
Лента новостей
15:30
Под Москвой пенсионерка зарубила невестку топором
15:21
Неожиданные факты о празднике в честь Иоанна Крестителя
14:54
Строители Крымского моста оставили после себя десятки бездомных
14:40
"Она начинала орать, я боялся ее до судорог": откровения сына Любови Полищук
14:37
Актер Крюков откровенно о постельных сценах, ревности и больших деньгах
14:23
В Арктике нашли следы мифического народа
14:10
Влажная Тодоренко поразила народ неожиданным талантом
14:08
"Перемены": Иосиф Пригожин показал любовницу рядом с Валерией
14:07
"Губа не дура": избалованный сын Собчак не хочет возвращаться домой
13:53
Гнусный спектакль: выходка Зеленского на похоронах вызвала шок
13:44
Новые паспорта для россиян будут делать роботы
13:41
Юрий Чайка покинул пост генпрокурора России
13:32
Мертвого мужчину нашли в куче навоза в Новгородской области
13:19
Миллионы гребет лопатой: Пелагея скупает шикарные квартиры и дома оптом
13:17
"Два года я лечусь": звезда "Ворониных" рассказала о тяжелой борьбе с онкологией
13:16
Гороскоп совместимости: Скорпион с другими знаками зодиака
13:10
Снова вместе? Питт уединился с Энистон за кулисами кинопремии
13:01
Россияне смогут купить "красивые" автономера через портал госуслуг
12:50
"Очень нравится": дочь Пескова записалась в фанатки Собчак
12:50
Андрей Кончаловский потерял сына от Юлии Высоцкой
12:49
Бывшая жена находящегося при смерти Соловьева рассказала о его состоянии
12:49
"В Дубае крещенская вода теплее": Кравец в купальнике за 200 тысяч смыла все грехи
12:40
Впавшая в депрессию Анджелина Джоли снова доводит себя до истощения
12:28
Зависть и ревность к Караченцову злопамятный Боярский выместил на Поргиной
12:27
Неизвестный украл 10 обезьян из центра для животных Калуге
12:23
"Татьяна куда смотрела?": на Петросяна напали в центре Москвы
12:22
Актеры из российских сериалов Робак и Бероев стали злейшими врагами после помолвки детей
12:04
В Москве проверяют все "Пятерочки" и "Магниты" из-за угрозы взрыва
11:56
"Харкнули просто": озлобленные россияне закидали Бородину грязью
11:50
Девушка Венцеслава из "Дома-2" откровенно о драке с Солнцевым
11:46
"Я был вынужден": Маркл заставила принца Гарри отказаться от всего
11:46
Гороскоп на неделю
11:46
"Коротконогий поросенок": звезду фильма "Холоп" Биковича сняли в плавках в гостях у режиссера
11:45
Выплаты станут больше: россиян ждет рост пенсий
11:36
Проскурякова шокировала народ снимком Пугачевой без ног
11:30
Самбурская переживает за свое интимное место после фильма с Асмус
11:27
Сильнее Началовой: на могиле Талькова начали происходить чудеса исцеления
11:19
Лопырева показала свои пельмени на камеру
11:14
Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию и находится при смерти
11:02
Соловьев устроил разнос США после триумфа Путина
10:56
Постаревшая Бузова назвала себя безупречной и разделась догола
10:48
"Амазонка": похудевшую звезду сериала "Ольга" Троянову сложно узнать
10:41
Заговорившего о геях Киркорова жестко припечатали
10:35
Полиция сорвала концерт Гребенщикова в Индии
10:31
Волочкова в странном виде упала на грудь гастарбайтеру и расплакалась
10:18
27 ударов ножом: россиянин получил пожизненный срок за зверства
10:12
"Моральное уничтожение": дочь Пескова рассказала о страхе перед отцом
10:05
"Тотальные чистки и посадки": Зеленского толкают на крайние меры
09:55
Роскачество развеяло популярные мифы о молоке в магазинах
09:51
Артистка Андреева родила первенца на фоне слухов о разрыве с мужем
09:37
Казус с Путиным вызвал переполох: Меркель и Макрон в шоке (видео)
09:31
Выглядит как девочка: 63-летняя актриса раскрыла секрет вечной молодости
09:30
"Хороша!": Варум высказалась о даме Агутина
09:22
"В его голове": Зеленский сделал неожиданное заявление о переговорах с Путиным
08:51
Поезд врезался в легковушку в Подмосковье: двое погибших
08:48
Прооперированный Билан дал деру из больницы на инвалидной коляске
08:31
Заворотнюк и Чернышев вышли в свет на Крещение
08:28
Четверо россиян заживо сварились в пермском отеле из-за аварии
08:19
Молодая звезда КВН скончалась от рака
08:16
Рубль стабилизировался по отношению к западным валютам
06:32
"Как из подворотни": Яковлеву без макияжа грубо припечатали
04:05
"Оказался в нужное время в нужном месте": Водянова приложилась губами к голым ягодицам красавца
02:19
Бузова отметила православный праздник на экзотическом курорте
00:49
"Никто не ездит": поезда через Крымский мост начали отменять
00:23
"Огненный и манящий": прилизанный Машков возбудил россиянок
22:37
"Совсем еще школьница": Шаляпина сняли в отеле с девушкой
20:18
"Тебе уже есть 18?": дочь Климовой пристыдили за откровенный образ
17:44
Готовы раскошелиться: Борисов и Малахов соблазняют Доронину и Муравьеву
17:43
30-летие "Черного января": кто манипулирует фактами о трагедии в Баку
17:21
"Немедленно убрать из власти": Тимошенко прилюдно разнесла Зеленского
16:44
"Я очень плакала": заговорившая о Началовой Поргина рассекретила страшный диагноз
16:29
"Едет кукушечка": у отрезавшей кожу Пугачевой заподозрили проблемы с головой
15:33
Проблемы с сердцем: актрису Русланову доставили в больницу
15:28
Ухажер обещал Борисовой деньги за встречу наедине
14:56
Муж Орбакайте в нелепом наряде испортил праздничный снимок
14:37
Не вышел из комы: умер гитарист группы "Ляпис Трубецкой"
14:22
Триумфальное возвращение Загитовой сняли на видео
13:52
"Не мог ее удовлетворить": названа сенсационная причина развода Королевой и Николаева
13:23
Раскрыт коварный замысел вставшей на сторону Степаненко дочери Петросяна
12:49
Приблизили кончину: Малахов принес семье Караченцова много горя
12:21
51-летней Бондарчук крепко досталось за пикантные фото
12:20
Татьяна Ахмедова будет судиться с сыном
11:54
"Где деньги?": вышвырнутых из дворца Меган Маркл и принца Гарри приперли к стенке
11:16
"Это была моя ошибка": потащившая младенца на курорт избранница Тимати горько пожалела
11:14
Елена Летучая получила работу на канале СТС
11:01
Кудрявцеву пришибло известием о внезапной коме
10:37
"Новую голову пришила?": народ в шоке из-за преобразившейся Пугачевой
10:07
"Знай свое место!": Путин приструнил зарвавшуюся телеведущую
08:02
"Красоту нужно показывать!": полуголая Гагарина произвела фурор (видео)
06:04
"Сколько боли ей пришлось претерпеть": народ ахнул от синяков дочери Навки
04:20
"Жалею": Гузеева раскрыла свой страшный секрет
02:03
Располневшую Алсу заподозрили в очередной беременности
00:01
"Лекарства перестают действовать": Савичева ошарашила новостью о страшном недуге
22:07
Бородина уколола Бузову после слухов о пластике груди
20:44
"Не пускать вовсе": Урганту дали пинка за оскорбление в эфире
20:07
"У тебя еще стоит?": Шнуров сделал признание о проблемах с эрекцией
18:30
Интимные ласки внука Михалкова с выпавшей из окна моделью попали на камеру
17:31
"Поганый рот заткнем навсегда": Путин шокировал заявлением
16:50
"В меня летели ножи": вдова Караченцова о пьяных зверствах покойного мужа
16:26
Николаев рассказал о сумасшедших ночах с Пугачевой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Начинает колотить": страдающий Глызин обнажил душу после смерти старых друзей
Огромные свиньи съели своего хозяина на Новый год
Галкину сунули в рот продолговатый предмет на юбилее Николаева
"У тебя еще стоит?": Шнуров сделал признание о проблемах с эрекцией
Бородина уколола Бузову после слухов о пластике груди
Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
Шоу-бизнес

"Голос и руки разъезжаются": Макаревич нализался коньяка прямо перед выходом на сцену

Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Какой же рокер без алкоголя! Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич доказывал это несколько раз на личном примере. Он выпустил книги "Занимательная наркология" и "Мужские напитки". Да и сам, очевидно, не прочь залить за воротник...
прочитано 1063 раза

"Когда мы работали по десять дней в городе – по два концерта в день без выходных, перед вторым концертом выпивали мы грамм по 50 коньячку прямо тут, в артистическом буфете, просто чтобы связки работали, это чисто медицинский прием, – признался Андрей Макаревич. – У Кутикова (Александр Кутиков, бас-гитарист, вокалист, продюсер – Прим. ред.) был такой комбинезон в обтяжку, который он, по-моему, с какой-то поклонницы снял, розовый, и там не было карманов. А у меня карманы были. И вот идешь на сцену, он себя похлопает – карманов нет, а у меня есть в кармане пятерочка, – я говорю, пойдем, Сань... В какой-то момент, а уже третий звонок, свет темнеет, – я говорю, пойдем, Сань, что-то все я тебя угощаю и угощаю".

ПО ТЕМЕ

"Я бы развешивал за яйца": обозленный Макаревич сорвался на россиян

 Андрей Вадимович Макаревич

Андрей Вадимович Макаревич музыкант

Именно так Макаревич и нализался спиртного... "Он сбегал в гримерку, взял деньги, говорит, так, два по сто дайте, чтобы Макар не думал, что я какой-то жлоб. Мы выпили два по сто, и я сказал: "Сань, я-то тебе по 50 всегда наливал, а ты по 100, так что я должен ответить. И взял еще два по сто", – продолжает Макаравич. – И мы пошли работать. Я начинаю: "Возникает из недопетости на потребу растущим хлопотам...".

"И вдруг у меня дикое ощущение, что голос и руки разъезжаются, то есть я играю все правильно, но немножко в разных темпах. Я покрылся ледяным потом, потому что вдруг понял – сидит восемь тысяч человек, и они сейчас это заметят. Из меня этот коньяк вышел за минуту, понимаешь, и таких экспериментов больше не ставилось", – цитирует Макаревича журнал "Авторадио".

Автор: 20 января 2020, 15:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свиридова почитала Макаревичу на ночь

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ну и..????
Фока
Ответить
Статья ни о чем.
1

Популярные темы форума

Политика

Казус с Путиным вызвал переполох: Меркель и Макрон в шоке (видео)
"Тотальные чистки и посадки": Зеленского толкают на крайние меры
"Немедленно убрать из власти": Тимошенко прилюдно разнесла Зеленского
"Поганый рот заткнем навсегда": Путин шокировал заявлением

Шоу-бизнес

Интиму Крюкова и Погодиной в закутке помешал репортер
Панин снял малолетнюю дочь с сигаретой
Милявскую застукали с новым любовником
"Молодая Пугачева": народ не узнал изменившуюся Савельеву с бокалом

Проишествия

Жуткая трагедия: умер наткнувшийся на лыжу российский турист
Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек
Полный провал: ФСБ разнесли за убийство стрелка с Лубянки
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Lifestyle

Бизнесмен Роман Авдеев рассказал о съемках фильма о легендарном футболисте
Самая дорогая эскортница делает карьеру в большом кино
Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Шоу-бизнес

"Совсем еще школьница": Шаляпина сняли в отеле с девушкой

Артист и его подруга встретились в Америке
Шоу-бизнес

Раскрыт коварный замысел вставшей на сторону Степаненко дочери Петросяна

Информацией поделился адвокат комика
Шоу-бизнес

Муж Орбакайте в нелепом наряде испортил праздничный снимок

Эксперту по стилю не понравился костюм мужчины
Шоу-бизнес

Приблизили кончину: Малахов принес семье Караченцова много горя

Об этом рассказала вдова звезды Людмила Поргина

Гороскоп

Гороскоп совместимости: Скорпион с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю
Орет и бесится: Мишустин сводит подчиненных с ума
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Раскрыты неизвестные секреты Тутберидзе
Хабиб Нурмагомедов вызвал оторопь своим внешним видом
Разъяренный Овечкин отлупил двух американских хоккеистов (видео)
Знаменитая актриса призвала оставить Загитову в покое

Регионы

"Никогда в жизни": почему люди отказываются от поездок по Крымскому мосту
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru