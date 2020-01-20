"Голос и руки разъезжаются": Макаревич нализался коньяка прямо перед выходом на сцену

Какой же рокер без алкоголя! Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич доказывал это несколько раз на личном примере. Он выпустил книги "Занимательная наркология" и "Мужские напитки". Да и сам, очевидно, не прочь залить за воротник...

"Когда мы работали по десять дней в городе – по два концерта в день без выходных, перед вторым концертом выпивали мы грамм по 50 коньячку прямо тут, в артистическом буфете, просто чтобы связки работали, это чисто медицинский прием, – признался Андрей Макаревич. – У Кутикова (Александр Кутиков, бас-гитарист, вокалист, продюсер – Прим. ред.) был такой комбинезон в обтяжку, который он, по-моему, с какой-то поклонницы снял, розовый, и там не было карманов. А у меня карманы были. И вот идешь на сцену, он себя похлопает – карманов нет, а у меня есть в кармане пятерочка, – я говорю, пойдем, Сань... В какой-то момент, а уже третий звонок, свет темнеет, – я говорю, пойдем, Сань, что-то все я тебя угощаю и угощаю".

Именно так Макаревич и нализался спиртного... "Он сбегал в гримерку, взял деньги, говорит, так, два по сто дайте, чтобы Макар не думал, что я какой-то жлоб. Мы выпили два по сто, и я сказал: "Сань, я-то тебе по 50 всегда наливал, а ты по 100, так что я должен ответить. И взял еще два по сто", – продолжает Макаравич. – И мы пошли работать. Я начинаю: "Возникает из недопетости на потребу растущим хлопотам...".

"И вдруг у меня дикое ощущение, что голос и руки разъезжаются, то есть я играю все правильно, но немножко в разных темпах. Я покрылся ледяным потом, потому что вдруг понял – сидит восемь тысяч человек, и они сейчас это заметят. Из меня этот коньяк вышел за минуту, понимаешь, и таких экспериментов больше не ставилось", – цитирует Макаревича журнал "Авторадио".