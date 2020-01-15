"Я бы развешивал за яйца": обозленный Андрей Макаревич сорвался на россиян

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в очередной раз позволил себе агрессивные высказывания в адрес соотечественников. Причиной стали разногласия по политическим соображениям.



Андрей Макаревич в "Фейсбук" назвал мразями критикующих бывшего президента страны Михаила Горбачева россиян. Также певец выразил желание развешивать за гениталии тех, "кто гадит в Сети анонимно".

"Интересно, что Горбачева поливают в Сети дерьмом именно те мрази, которым он дал свободу, в частности заниматься тем, чем они занимаются. Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Да и на это ума бы не хватило", – злобно заявил Андрей Макаревич. После его поста в соцсети разгорелась дискуссия.

Далеко не все согласились с позицией исполнителя. Оппоненты удивительно корректно и достойно донесли до певца свою позицию. "Только по себе не стоит судить. Он предал государство и народ. Кто-то выиграл, как, скажем, деятели шоу-бизнеса, получившие возможность продавать свои услуги за более высокие цены и ставшие значительно более богатыми. Большинство проиграло", – отметил один из комментаторов.

В ответах фолловерам Андрей Макаревич уточнил, что "тех, кто гадит в Сети анонимно", он бы "развешивал за яйца, предварительно установив личность". На замечания несогласных артист ответил, что Горбачев "дал свободу тем, кто до нее не дорос".

Андрей Макаревич известен своими грубыми высказываниями. Ранее он подвергся резкой критике за заявление о том, что "80% жителей Земли — идиоты". Позже лидер "Машины времени" попытался смягчить ситуацию, сказав, что слова принадлежат не ему. И снова все испортил, добавив, что, по его мнению, идиотов больше 80%.