"Она начинала орать, я боялся ее до судорог": откровения сына Любови Полищук

Алексей провел детство в интернате. Полищук развелась с его отцом, когда мальчику было всего четыре года. Артист признался, что когда родители "что-то делили между собой", он обижался на них. Макаров подчеркнул – ему была нужна любовь отца и матери. По признанию актера, ему было больно, когда родители зацеловывали других детей, а к нему никто не приезжал.
Когда началась школа, Алексею не стало легче. Любовь воспитывала мальчика одна. Макаров отметил, что ему нередко приходилось сталкиваться с непростым характером матери и даже с агрессией в свой адрес.
"В жизни мама была настолько мною напугана, тем, как я напоминаю отца, как я бурно развиваюсь. А, как известно, страх порождает порой неадекватные реакции. Когда она поняла, что я превращаюсь в неуправляемого подростка, начала орать. И я в этот момент боялся ее до судорог, потому что она была очень звонкая, а энергетика страшнейшая, которая и мне передалась", – цитирует сына Любови Полищук издание StarHit.
У Алексея семейная жизнь не сложилась. Он не был обделен вниманием женщин, но это не спасло его брак. Макаров был женат два раза. "Первый продолжался недели три. Второй – год-полтора, с одной актрисой. Больше не было ни одного", – добавил актер.
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