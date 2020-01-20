Молодая звезда КВН скончалась от рака

Знаменитости из команды "Город Пятигорск" было 36 лет. Тимур Гайдуков два года боролся с коварным заболеванием, но оно оказалось сильнее. Все это время артиста поддерживали друзья и родные. Сейчас они принимают соболезнования.
О кончине кавээнщика сообщил его друг Давид Мелик-Гусейнов. Как пишет "Экспресс газета", артист оставил печальное послание поклонникам.
"И в светлый праздник Крещения ушел... Спи, дружище. Ты дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми. А все началось давным-давно – лицей в Иноземцево, КВН в Пятигорске. Твои личные проекты. Ты был атомной станцией. И сгорел. Теперь спи. Помню. Ценю. Люблю. Тима... Тимур Гайдуков. Тебе было всего 36", – написал Мелик-Гусейнов.
Гайдуков начал лечение, как только узнал о диагнозе. Не так давно звезда КВН обратилась к фанатам за помощью – участнику команды "Город Пятигорск" потребовались деньги. Артист отчитывался перед народом о своем состоянии, а в последнем посте сообщил, что сумма набрана. К сожалению, дорогостоящие лекарства не помогли Тимуру.
Популярные темы форума
В СССР люди голодали?
Слава великому Владимиру Путину!
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Лиона ненормальная или очень несчастная старая дэвушка? Что думаете?
Бог не при чем. Вирусы и бактерии стоят во главе угла.
Историк Соколов