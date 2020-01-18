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Внука Михалкова засняли в постели с выпавшей из окна моделью и ее подругой
Шоу-бизнес

Интимные ласки внука Михалкова с выпавшей из окна моделью попали на камеру

Ксения Пунтус. Фото: instagram.com/k_ksusha/
Попавшая в трагическую ситуацию модель Ксения Пунтус не стала ни отрицать, ни подтверждать свою связь с Андреем Баковым – внуком знаменитого режиссера Никиты Михалкова. Девушка лишь отметила, что с ним интересно проводить время. 
прочитано 737 раз

Не так давно на всю Россию прогремела новость о том, что юная модель выпала из окна квартиры, где проживал Баков. Она получила немало травм и попала в больницу, где медики провели срочную операцию. 

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Немного восстановившись, девушка решила развеять появившиеся в СМИ слухи о причастности Андрея Бакова к произошедшему. Ксения Пунтус опровергла эти домыслы и отметила, что ее падение было ничем иным, как нелепой случайностью. Говоря о своих отношениях с молодым человеком, она отметила, что Андрей часто делал ей подарки. По ее словам, они отлично проводили время за совместным просмотром фильмов на иностранном языке.

Однако вскоре в Сети появилась фотография, на которой 20-летний парень лежит в одной постели с моделью и ее подругой. А затем в интернет просочилось и провокационное видео, которое, по всей видимости, было записано задолго до трагического происшествия, сообщает 7days.ru

На кадрах видеозаписи запечатлен момент интимной близости Ксении Пунтус и Андрея Бакова. Девушка ласково обнимает внука режиссера за голову и страстно целует его в губы. После она поворачивается в сторону камеры и лица обоих людей становятся отчетливо различимы. 


18 января 2020, 18:30

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сара Газгольдер
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От Дни ру воняет грязным бельем от шалав шоу-бизнеса.
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