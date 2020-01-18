Интимные ласки внука Михалкова с выпавшей из окна моделью попали на камеру

Попавшая в трагическую ситуацию модель Ксения Пунтус не стала ни отрицать, ни подтверждать свою связь с Андреем Баковым – внуком знаменитого режиссера Никиты Михалкова. Девушка лишь отметила, что с ним интересно проводить время.

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