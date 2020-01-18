Интимные ласки внука Михалкова с выпавшей из окна моделью попали на камеру

Не так давно на всю Россию прогремела новость о том, что юная модель выпала из окна квартиры, где проживал Баков. Она получила немало травм и попала в больницу, где медики провели срочную операцию.
Немного восстановившись, девушка решила развеять появившиеся в СМИ слухи о причастности Андрея Бакова к произошедшему. Ксения Пунтус опровергла эти домыслы и отметила, что ее падение было ничем иным, как нелепой случайностью. Говоря о своих отношениях с молодым человеком, она отметила, что Андрей часто делал ей подарки. По ее словам, они отлично проводили время за совместным просмотром фильмов на иностранном языке.
Однако вскоре в Сети появилась фотография, на которой 20-летний парень лежит в одной постели с моделью и ее подругой. А затем в интернет просочилось и провокационное видео, которое, по всей видимости, было записано задолго до трагического происшествия, сообщает 7days.ru.
На кадрах видеозаписи запечатлен момент интимной близости Ксении Пунтус и Андрея Бакова. Девушка ласково обнимает внука режиссера за голову и страстно целует его в губы. После она поворачивается в сторону камеры и лица обоих людей становятся отчетливо различимы.
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