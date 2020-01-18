Внука Михалкова засняли в постели с выпавшей из окна моделью и ее подругой

У Ксении были диагностированы множество травм. Однако когда модель пошла на поправку, она поспешила развеять появившиеся в СМИ слухи вокруг происшествия. Она заявила, что внук Михалкова не имеет отношения к ее падению, которое, по ее словам, является нелепой случайностью.
Девушка подчеркнула, что в этой истории не были замешаны запрещенные вещества и наркотики. Ксения Пунтус заявила, что относится к их употреблению крайне негативно. Примечательно, что она не стала опровергать роман с Андреем Баковым. Напротив – модель назвала его "чудеснейшим человеком", с которым интересно проводить время. Она призналась, что Андрей делал ей подарки и с ним было интересно проводить время.
Тем не менее, в Сети появился неоднозначный снимок, сделанный в больничной палате. На ней внук Никиты Михалкова находится в постели с Ксенией Пунтус и ее подругой. В телеграм-канале "Только никому..." пошутили, что после такого молодой человек обязан жениться на модели.
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