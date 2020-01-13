"Загадывать страшно. Молимся": Добронравов надеется на удачу

В новых эпизодах полюбившейся киноновеллы зрителям покажут главных персонажей в молодости. Ивана Будько сыграет сын Федора Добронравова Виктор. Роль возлюбленной главного героя, Валентины, досталась актрисе Дарье Рыбак.
По словам Добронравова, съемки сериала "Сваты" в самом разгаре. Работа идет гладко, режиссер доволен работой молодых артистов.
Вести с площадки Федор получает от Виктора. Добронравов признался, что пока не видел наследника в деле.
"Это же кино! Актеры могут сниматься в одном фильме и никогда друг друга при этом не увидеть. Так часто бывает. Поэтому что у них получилось – для меня будет таким же сюрпризом, как и для вас", – сказала звезда сериала "Сваты".
Съемки комедийной новеллы проходят в Белоруссии. Если удача будет благоволить киношникам, зрители увидят седьмой сезон "Сватов" уже через год.
"Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было", – цитирует Федора Добронравова Teleprogramma.pro.
Отметим, что съемки седьмого сезона сериала "Сваты" ранее были заморожены. Их постоянно откладывали из-за напряженных отношений между Россией и Украиной. В итоге производство ситкома перенесли из Незалежной в Белоруссию. Сериал "Сваты" снимают в центре Минска, в деревне Дудичи, в гольф-клубе, на БелАЗе, в имении Огинского в городке Залесье, в Логойске.
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