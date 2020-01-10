Модель с "монобровью" покоряет сердца мужчин

18-летняя девушка была вынуждена несколько раз в неделю ходить к косметологу, чтобы избавиться от волос на переносице. Сара была уверена – с такой внешностью ей можно забыть о внимании мальчиков. В итоге оказалось, что она пыталась избавиться от своей изюминки.
В марте 2019 года Мари Кларк решила оставить свою бровь в покое. Результаты превзошли все ожидания. Позже Сара призналась, что не ожидала такого эффекта. Оказалось, одни только брови способны кардинально изменить внешность.
"Монобровь кардинально меняет твое лицо. Друзья спрашивали, что, если я передумаю. Тогда я просто отвечала: "Ну, я всегда могу просто сбрить ее", – цитирует модель Life.
Она признается, что такое желание у нее появляется часто. В Сети Сару регулярно травят. Однажды в автобусе к модели пристали несколько девушек. Они оскорбляли Мари Кларк и снимали ее на телефон.
Однако есть и обратная сторона медали. Поклонников у такой необычной внешности оказалось предостаточно.
"Был один парень, который постоянно написывал. Говорил, что сделает все, что угодно, только бы встретиться со мной из-за брови. Уверена, у некоторых мужчин просто какой-то фетиш. Парни теперь часто флиртуют и предлагают познакомиться", – добавила Сара.
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