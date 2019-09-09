Не только для Собчак: Богомолов полностью разделся для вручения премии

Недавно в столице прошло вручение престижной театрально премии "Гвоздь года". На мероприятии собрались такие известные актеры как: Нелли Уварова, Кристина Асмус, Алексей Кравченко, Виктор Вержбицкий, Павел Табаков, Игорь Миркурбанов и другие. Все с нетерпением ждали, кто же станет лучшим. Тем не менее, звезд ожидал сюрприз.
Несколько артистов мужского пола вышли в тот знаменательный вечер на сцену в необычных нарядах. Примечателен был тот факт, что представителям сильного пола пришлось переодеваться в женщин. На протяжении всего мероприятия участники дерзко шутили, в т.ч. и про Большой театр. Кто-то даже отметил, что сходить туда на выступление называется "сходить по Большому".
Будущий супруг Ксении Собчак появился на сцене в непринужденном виде уже ближе к вечеру. Мужчина скинул с себя женские одеяния и предстал перед публикой только в одной газете, которой он прикрывал свои интимные "подробности". Похоже, собственная нагота смущала знаменитость куда меньше, чем платье.
Как сообщает газета "Комсомольская правда", Константин двигался по сцене довольно аккуратно. Правда, в какой-то момент ведущий споткнулся, продырявив печатную продукцию "самым неожиданным местом в самом неожиданном месте". Впрочем, мало кто воспринял этот небольшой инцидент как нечто оскорбительное.
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