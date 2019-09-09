Держал в сексуальном рабстве: прислуга известного актера поразила Шепелева признанием

Звезда российских сериалов Дмитрий Орлов утверждает, что его шантажирует прислуга. В студии программы "На самом деле" на Первом канале домработница артиста прошла проверку на детекторе лжи.

С шоуменом Дмитрием Шепелевым связалась некая Лилия Фатехина. Девушка сообщила, что служила домработницей в загородном особняке актера Дмитрия Орлова. В программе "На самом деле" экс-прислуга заявила, что звезда российских сериалов держала ее в сексуальном рабстве.

По словам Фатехиной, артист несколько месяцев издевался над ней, принуждал к интимной близости, а если она пыталась отказаться – жестоко избивал. В доказательство девушка предоставила запись с камеры видеонаблюдения из дома артиста. Лилия говорит, что награвшись, Дмитрий выкинул ее за ворота, как ненужную вещь.

"Он ненавидит женщин, он просто зверь, просто зверюга. Он стал просто орать, потащил меня за шкирку в баню и начал меня тыкать носом в пыль, что я там не убралась. Он начал на меня орать, начал меня избивать, повалил меня на пол, начал за шкирку трясти. После он меня изнасиловал", – поразила Фатехина Шепелева в сегодняшнем выпуске "На самом деле".

На съемочной площадке шоу появился и сам Дмитрий Орлов. Актер согласился пройти проверку на детекторе лжи. Он также заявил, что Лилия похитила видео из его дома и предоставила смонтированный вариант. Артист утверждает – Фатехина шантажирует его и требует три миллиона рублей. Примечательно, что тон, с которым Дмитрий разговаривал с домработницей, настроил присутствующих против него.



"Я редко там появляюсь. А они сидят там, водят туда мужиков, как мне известно. Там есть деревенька, там есть трактористы. На моих диванах и коврах я нахожу что угодно", – поведал артист в эфире ток-шоу "На самом деле".

Тем временем бывшая кухарка артиста – Елена Ковалева говорит, что тоже стала жертвой сексуальных домогательств артиста. Также женщина несколько раз становилась свидетельницей издевательств над Фатехиной.

Ковалева первой прошла проверку на детекторе лжи. К удивлению зрительного зала шоу "На самом деле", выяснилось, что Елена врет. Более того, кухарка сговорилась с домработницей.

После на вопросы полиграфолога отвечала Лилия Фатехина. Оказалось, что она сфальсифицировала видео с камер, для того, чтобы шантажировать работодателя. Дмитрий Орлов никогда не вступал с ней в интимные отношения, не применял к домработнице насилия.