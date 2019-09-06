Популярная певица объявила о завершении карьеры

Известная американская рэп-исполнительница Ники Минаж сообщила поклонникам, что завершает музыкальную карьеру. По ее словам, она некоторое время хочет побыть с семьей, передает Life.

Признание певица опубликовала в своем Twitter, попросив поклонников верно понять такое решение и поддержать ее. Также она попросила оставаться с ней "до конца". Добавим, что Минаж за время своей карьеры выпустила четыре альбома. Последняя ее пластинка под названием Queen была выпущена в августе 2018 года.