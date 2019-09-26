Сестра Влада Топалова впервые стала мамой

Сестра популярного исполнителя впервые стала мамой. Алина Топалова родила своему супругу – эстонскому бизнесмену Томасу Несону – дочь. Радостную новость она сообщила подписчикам в личном микроблоге. "Добро пожаловать в мир, Тея. Мечта сбылась", – написала женщина.
Напомним, у родственницы артиста есть собственное event-агентство. Она лично помогла организовать свадьбу Влада Топалова и Регины Тодоренко. В социальных сетях Алина призналась, что поведение брата во время подготовки к бракосочетанию "поразило ее до глубины души".
"Все прошло под эгидой его слов: "Все свадебные мечты Регины должны сбыться, никакими заботами ее не беспокоим, никакие бюджеты с ней не обсуждаем – она должна только порхать и получать удовольствие", – цитирует сестру исполнителя StarHit.
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