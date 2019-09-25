Оперный певец объявил об уходе после обвинений в домогательствах

Испанский оперный певец Пласидо Доминго больше не появится на сцене Метрополитен-оперы в Нью-Йорке. В пресс-службе театра сообщили, что исполнитель отменил все грядущие выступления.
В начале сентября 11 женщин обвинили артиста в сексуальных домогательствах. Сам оперный певец заявил, что вступал в интимные отношения только по обоюдному согласию, передает телеканал "360".
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