Назван самый высокооплачиваемый рэпер

Журнал Forbes представил список самых высокооплачиваемых хип-хоп-исполнителей 2019 года. Рейтинг возглавил американский рэпер Канье Уэст. За последние 12 месяцев доход музыканта составил 150 миллионов долларов, передает РИА Новости.
На втором месте оказался американец Джей-Зи. В отличие от своего коллеги он заработал гораздо меньше – 81 миллион долларов. Тройку лидеров замыкает канадский певец Дрейк, доход которого составил 75 миллионов долларов, сообщает VSE42.RU.
Популярные темы форума
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Александр Хочинский- ваш кумир?
Рак у Насти Заоротнюк помолимся!
Люди! Што делать с бродячими собаками?
Девушки шарахаются
Почему Близнецы вам неприятны?