Роли фильма "Брат-3" распродают за миллионы рублей

Роли фильма "Брат-3" выставили на продажу. Цены на некоторые из них начинаются от пяти миллионов рублей.
При этом за роли второго плана придется выложить от 2,5 миллиона рублей. По данным сайта "Подмосковье сегодня", одна позиция из списка уже продана. Режиссер фильма, шоумен Стас Барецкий, планирует проводить кастинги.
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