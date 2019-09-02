Известный голливудский актер разбился в ДТП

Актер Кевин Харт вечером в воскресенье попал в серьезное ДТП, слетев с трассы в кювет. Авария случилась на шоссе Малхоланд в районе Малибу в Калифорнии, пишет TMZ.
Уточняется, что автомобиль снес деревянные ограждения, установленные вдоль обочины. Кевин Харт ехал в машине в качестве пассажира. Медики диагностировали у него травмы спины. Женщина-пассажир в госпитализации не нуждалась. По предварительной информации полиции, водитель был трезв.
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